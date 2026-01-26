Типы и степени ожирения по индексу массы тела и обхвату талии — соотношение показателей

Согласно статистике ВОЗ, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились больше чем в два раза, а среди подростков — в четыре. По данным Минздрава РФ, в 2024 году в России было зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием — это 2% населения страны. Ежегодно ожирение впервые диагностируется более чем у 500 тыс. человек.