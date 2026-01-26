Типы и степени ожирения по индексу массы тела и обхвату талии — соотношение показателей

Ожирение приобретает масштабы глобальной эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, от него уже страдает каждый восьмой житель планеты. Как правильно определить тип и степень этого заболевания, в чем его главные причины и какие современные методы лечения существуют — в материале «Газеты.Ru».
Что такое ожирение.
Ожирение — это хроническое заболевание, которое характеризуется патологическим увеличением массы тела за счет жировой ткани.
Согласно статистике ВОЗ, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились больше чем в два раза, а среди подростков — в четыре. По данным Минздрава РФ, в 2024 году в России было зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием — это 2% населения страны. Ежегодно ожирение впервые диагностируется более чем у 500 тыс. человек.
Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен рассказала «Газете.Ru», что ожирение — это хроническое заболевание, а не косметический дефект, как считают многие.
Ожирение развивается в результате нарушения энергетического баланса организма. Если человек постоянно потребляет больше энергии, чем тратит, ее излишек откладывается про запас в виде жира. Этот процесс и ведет к постепенному увеличению веса.
Критерии и степени ожирения.
Для оценки ожирения в медицине используются антропометрические показатели, отметила Зарема Тен.
? Основной скрининговый инструмент при ожирении — индекс массы тела (ИМТ). Это простой математический показатель, отражающий соответствие веса росту.
Он рассчитывается по формуле: ИМТ = вес (в кг) / рост² (в метрах).
Например: человек весом 85 кг и ростом 1.70 м. Расчет: 85 / (1.70×1.70) = 85 / 2.89 = 29.4.
Расшифровка показателей ИМТ (по классификации ВОЗ):
* 18.5 — 24.9: Нормальная масса тела.
«ИМТ — хороший скрининговый инструмент для оценки степени ожирения, но у него есть ограничения. Он не учитывает состав тела (соотношение мышц и жира). Например, у спортсмена с большой мышечной массой ИМТ может указывать на ожирение, хотя жира у него мало», — пояснила Зарема Тен.
? Второй важный критерий оценки и ключевой показатель типа ожирения — это окружность талии (ОТ).
Окружность талии (ОТ) измеряется на середине расстояния между нижним краем последнего ребра и верхней точкой подвздошного гребня (тазовой кости). У большинства людей эта точка расположена выше пупка.
Пороговые значения окружности талии, указывающие на повышенный риск для здоровья:
Для мужчин:
* ≥ 94 см — повышенный риск,
Для женщин:
* ≥ 80 см — повышенный риск,
? Третий критерий оценки ожирения — соотношение талии и бедер (СТБ). Этот показатель определяет тип фигуры.
Он рассчитывается по формуле: СТБ = ОТ (см) / ОБ (обхват бедер в см).
Для мужчин риск возрастает при СТБ > 0.95, для женщин — при СТБ > 0.85.
«Высокий ОТ и СТБ указывают на абдоминальный (центральный) тип ожирения, который напрямую связан с риском метаболических осложнений», — подчеркнула Зарема Тен.
Степени ожирения и их характеристика.
~Ожирение I степени~ (ИМТ 30.0 — 34.9). Как правило, появляются первые жалобы: одышка при умеренной нагрузке, повышенная утомляемость, потливость. Часто диагностируются артериальная гипертензия, начальные нарушения липидного обмена и толерантности к глюкозе.
~Ожирение II степени~ (ИМТ 35.0 — 39.9). Наблюдается выраженное ограничение подвижности. Одышка возникает при минимальной нагрузке. Значительно повышен риск сопутствующих заболеваний (диабет 2 типа, гипертония, боли в суставах). Часто присутствует синдром обструктивного апноэ сна (храп, остановки дыхания во сне).
~Ожирение III степени~ (ИМТ ≥ 40.0, морбидное). Резкое ограничение повседневной активности, часто — инвалидизация. Практически всегда присутствует букет тяжелых заболеваний. Высокий риск сердечно-сосудистых катастроф и ранней смертности. Требует активного медицинского вмешательства.
Причины и факторы риска ожирения.
Ожирение — это сложное заболевание, в развитии которого участвует множество факторов.
Среди причин ожирения специалисты Роспотребнадзора выделяют:
* повышение уровня жизни и изменение структуры питания;
Как подчеркнула Зарема Тен, фундаментальная причина возникновения ожирения — дисбаланс энергии, когда потребление калорий с пищей и напитками превышает их расход на жизнедеятельность и физическую активность.
Терапевт также отметила такие факторы риска, как:
* Неправильное пищевое поведение: регулярное потребление высококалорийной, ультраобработанной пищи, богатой жирами и сахарами; большие порции; частые перекусы; еда «за компанию» или от скуки.
Последствия ожирения для здоровья.
Ожирение — системное заболевание, поражающее практически все органы, обращает внимание Зарема Тен.
Среди главных рисков ожирения терапевт выделяет:
* Для сердечно-сосудистой системы — артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность.
* Для репродуктивного здоровья — нарушения менструального цикла, бесплодие, синдром поликистозных яичников у женщин; снижение уровня тестостерона и эректильная дисфункция у мужчин.
Как лечить ожирение.
Лечение ожирения — длительный процесс, требующий изменения образа жизни, подчеркнула Зарема Тен. Главная цель — не кратковременное похудение, а достижение и удержание более здорового веса для снижения рисков.
В основе лечения лежит модификация образа жизни:
* Сбалансированное питание с дефицитом калорий. Это не голодовка, а формирование здоровых пищевых привычек, подчеркивает Зарема Тен. Упор делается на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, постный белок, полезные жиры. Составить здоровое меню помогает консультация диетолога.
«Ожирение — серьезное хроническое заболевание, требующее такого же внимательного отношения, как гипертония или диабет. Первый шаг к здоровью — объективная оценка своего состояния по ИМТ и объему талии. Лечение должно быть комплексным, последовательным и, самое главное, постоянным. Важно понимать, что обращение за помощью к специалистам (эндокринологу, диетологу, психологу) — не слабость, а разумная стратегия для сохранения здоровья и качества жизни на долгие годы», — резюмировала Зарема Тен.
Эксперты Роспотребнадзора РФ напоминают: чтобы избавиться от лишних килограммов, важно ставить перед собой реальные цели и не торопиться.
Оптимальное снижение веса — от 0,5 до 1 кг в неделю.
Худеть нужно спокойно и плавно. В противном случае резкая потеря веса может повлечь за собой такой же резкий возврат килограммов, причем с запасом.