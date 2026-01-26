В Армении продлили на месяц домашний арест епископу Гарегину Арсеняну

Расследование в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось после того, как в сентябре прошлого года являвшийся на тот момент духовным пастырем Ованаванка (монастырь в селе Оганаван Арагацотнской области) отец Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля — епископа Мкртича. Дело сначала передали в Генеральную прокуратуру Армении, а потом в Ереванское управление Главного управления уголовной полиции.