В Армении продлили на месяц домашний арест епископу Гарегину Арсеняну

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Суд в Армении продлил на месяц домашний арест настоятелю монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацотнской области епископу Гарегину Арсеняну. Трансляцию судебного заседания вели местные телеканалы.

Источник: РИА "Новости"

Арсеняну также запрещено общаться то телефону, использовать письма и «иные средства для установления связи с внешним миром». Кроме того, Арсенян сможет общаться только с близкими родственниками и адвокатами. При этом епископу разрешено принимать участие в воскресных литургиях в его родном городе Вагаршапате.

Ранее в понедельник суд продлил на месяц арест главы Арагацотнской епархии Армянской церкви епископа Мкртича Прошяна (мирское имя Айк Прошян), являющегося племянником Католикоса всех армян Гарегина II.

Расследование в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось после того, как в сентябре прошлого года являвшийся на тот момент духовным пастырем Ованаванка (монастырь в селе Оганаван Арагацотнской области) отец Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля — епископа Мкртича. Дело сначала передали в Генеральную прокуратуру Армении, а потом в Ереванское управление Главного управления уголовной полиции.

Были задержаны 13 священнослужителей, в том числе епископы Мкртич и Арсенян. Им была избрана мера пресечения в виде ареста. 7 ноября суд заменил арест Арсеняну на домашний арест.