Bild: НАТО начало крупнейшие учения «Стойкий дротик» с отработкой конфликта с Россией

Североатлантический альянс приступил к крупнейшим военным учениям, в ходе которых страны-участницы отрабатывают сценарий потенциального нападения России на одну из стран альянса. Немецкий таблоид Bild предполагает, что речь может идти о Польше или одной из стран Балтии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что участники учений отрабатывают оперативную переброску личного состава и вооружений к предполагаемой линии фронта. Центральную роль в этом процесс играет Германия.

В рамках учений «Стойкий дротик — 2026» (Steadfast Dart) в страну направляется более 10 000 солдат из 11 европейских стран НАТО. Задействовано 17 кораблей, 20 военных самолетов, 1500 единиц военной техники, включая танки, ракетные установки и армейские грузовики, перечисляет Bild.

По словам немецкого генерала Инго Герхартца, который командует учениями в этом году, «пожарные силы» НАТО должны доказать, что могут реагировать на кризисы или возможные нападения в течение нескольких дней на всей территории альянса.

Наше командование НАТО в Центральной Европе не только проводит эти учения, но и отвечает за оборону территории альянса — от Атлантического побережья до Балтики.

Инго Герхартц
генерал бундесвера

Он подчеркнул, что Германия становится важным логистическим хабом для обороны НАТО. Ключевой этап учений намечен на февраль 2026 года, при этом основная часть маневров будет развернута на территории Германии.

