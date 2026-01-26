Bild: НАТО начало крупнейшие учения «Стойкий дротик» с отработкой конфликта с Россией

Североатлантический альянс приступил к крупнейшим военным учениям, в ходе которых страны-участницы отрабатывают сценарий потенциального нападения России на одну из стран альянса. Немецкий таблоид Bild предполагает, что речь может идти о Польше или одной из стран Балтии.