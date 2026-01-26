Bild: НАТО начало крупнейшие учения «Стойкий дротик» с отработкой конфликта с Россией

В статье говорится, что участники учений отрабатывают оперативную переброску личного состава и вооружений к предполагаемой линии фронта. Центральную роль в этом процесс играет Германия.
В рамках учений «Стойкий дротик — 2026» (Steadfast Dart) в страну направляется более 10 000 солдат из 11 европейских стран НАТО. Задействовано 17 кораблей, 20 военных самолетов, 1500 единиц военной техники, включая танки, ракетные установки и армейские грузовики, перечисляет Bild.
По словам немецкого генерала Инго Герхартца, который командует учениями в этом году, «пожарные силы» НАТО должны доказать, что могут реагировать на кризисы или возможные нападения в течение нескольких дней на всей территории альянса.
Наше командование НАТО в Центральной Европе не только проводит эти учения, но и отвечает за оборону территории альянса — от Атлантического побережья до Балтики.
Он подчеркнул, что Германия становится важным логистическим хабом для обороны НАТО. Ключевой этап учений намечен на февраль 2026 года, при этом основная часть маневров будет развернута на территории Германии.