В Башстате сообщили, студенты из каких стран учатся в вузах Башкирии

Согласно статистическим данным, в государственных вузах республики получают образование 8,9 тысячи иностранных граждан. Больше всего в вузах Башкортостана обучается студентов из следующих стран:
— Туркменистан: 2621 человек.
— Индия: 2520 человек.
— Таджикистан: 1071 человек.
Также учатся в республике 827 студентов из Узбекистана, 612 — из Казахстана, 287 — из Киргизии, 275 — из Египта, 79 — из Ирана, 77 — из Китая, 42 — из Марокко, 26 — из Азербайджана, 25 — из Вьетнама.
Всего в вузах республики обучаются 109 тысяч студентов, 8,5% из них — иностранные студенты.
