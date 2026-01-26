В Ростове объяснили причины слабого отопления в январе, плату пересчитают

Повышенное потребление тепла во время похолодания в Ростове-на-Дону усилило нагрузку на оборудование и могло привести к отклонениям параметров при подаче отопления, сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети».
— В условиях повышенной нагрузки на систему имели место отклонения в работе теплофикационного оборудования, что повлияло на параметры отпуска тепловой энергии. Оборудование в период пиковых нагрузок требует повышенного внимания и регулирования. Все необходимые технологические мероприятия велись в круглосуточном режиме, — подчеркивают в РТС.
Повышенное теплопотребление, отмечают в компании, зафиксировали на прошлой неделе (ред.: период с 19 по 25 января).
— За период, в течение которого параметры теплоносителя не соответствовали установленным требованиям, потребителям будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию, — добавляют в РТС.
При этом ростовчанам напоминают: при отоплении ниже нормы (в жилых комнатах — ниже +18, а также +20 в угловых комнатах) следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию для вызова специалистов и диагностики.
Несоблюдение указанных параметров — основание для перерасчета платы за отопление.
Задать вопросы по поводу диагностики нарушений теплоснабжения можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы или по телефонам горячей линии ООО «Ростовские тепловые сети».
