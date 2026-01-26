Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 27 января 2026

Отопление частично отключат в Иркутске 27 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 27 января 2026 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонта. В дальнейшем это поможет избежать аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 27 января 2026.

— Бригада отремонтирует тепловую сеть по улице Рябикова, Доржи Банзарова и Постышева, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые жильцы временно останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит! Все ограничения снимут к четырем-пяти вечера. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 27 января 2026 года можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

