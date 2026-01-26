Ряд марок сигарет подорожает в Беларуси с 1 февраля сразу на 30 копеек

В Беларуси изменится стоимость некоторых марок сигарет с 1 февраля 2026 года. Подробнее об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, в МНС сообщили, что в Беларуси на 30 копеек увеличится стоимость сигарет, которые производят на «Гродненской табачной фабрике “Неман”, “Табак-Инвесте” и “Сентони ПРО”. Подорожают их сигареты марок Vogue La Cigarette — Lilas и Menthe, цена которых вырастет до 7,7 белорусского рубля за пачку.
Подорожают на 30 копеек и эти же марки сигарет, которые импортируются «Беларусьторгом».
Напомним, в Беларуси у производителей и импортеров табачной продукции есть возможность ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
