Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряд марок сигарет подорожает в Беларуси с 1 февраля сразу на 30 копеек

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменится стоимость некоторых марок сигарет с 1 февраля 2026 года. Подробнее об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, в МНС сообщили, что в Беларуси на 30 копеек увеличится стоимость сигарет, которые производят на «Гродненской табачной фабрике “Неман”, “Табак-Инвесте” и “Сентони ПРО”. Подорожают их сигареты марок Vogue La Cigarette — Lilas и Menthe, цена которых вырастет до 7,7 белорусского рубля за пачку.

Подорожают на 30 копеек и эти же марки сигарет, которые импортируются «Беларусьторгом».

Напомним, в Беларуси у производителей и импортеров табачной продукции есть возможность ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Еще мы писали, пособия на детей увеличиваются в Беларуси с 1 февраля.

Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.