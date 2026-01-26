В Калининградской области пошел ледяной дождь

«Мы будем, насколько это возможно, нивелировать негативные последствия стихии, но при этом обращаемся ко всем горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными на улицах. Будьте очень осторожны, потому что ледяная корка в такую погоду образуется очень быстро!» — написала глава администрации в своем Telegram-канале.