У беременной уфимки случилась беда с пальцами: потребовалась помощь спасателей

Сегодня, 26 января, специалисты поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы оказали помощь женщине на 36-й неделе беременности. Из-за отека у нее на пальцах зажались три кольца, которые она не могла снять самостоятельно.
Как рассказали в пресс-службе экстренной службы, ночью отек усилился, и все попытки супругов справиться с проблемой в домашних условиях не увенчались успехом. Сотрудники ПСО с помощью специальной методики с использованием нити аккуратно сняли все украшения, не причинив будущей маме никакого вреда.
В УГЗ напомнили важное правило: женщинам во время беременности, особенно во второй половине срока, не рекомендуется носить кольца на пальцах, так как возникающие отеки могут привести к подобным ситуациям.
