53 порыва на водопроводных сетях за неделю устранили в Таганроге

В Таганроге с 19 по 25 января аварийные бригады устранили 53 порыва на сетях водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
Глава приморского города добавила, что работа на водопроводных сетях осложняется появлением наледи.
В частности, по словам Светланы Камбуловой, лед ранее убрали на Энергетической (между 11-м и 13-м переулками), Щаденко, в районе адресов Лесная Биржа, 5 и Александровская, 117, а также на участке 1-я Котельная — Дзержинского.
На этой неделе, 26 января до 1 февраля, ремонтные работы планируют на 1-й Котельной, 6, а также на пересечении Инициативной и переулка 6-го Нового.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.