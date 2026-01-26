Ричмонд
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ

РКН: решения о блокировке сайтов с ГДЗ будут принимать уполномоченные органы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Решения о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями будут принимать уполномоченные органы власти или суды, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

«Решения о блокировке запрещённой информации в той или иной сфере принимают уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды. Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти», — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщали РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. В ведомстве уточняли, что блокировка готовых домашних заданий в интернете будет носить адресный характер, полного запрета любых вспомогательных материалов не предполагается.