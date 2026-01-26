Крымчане жалуются на председателей СНТ

Со стороны жителей Крыма поступают жалобы на действия или бездействия председателей объединений и членов правления СНТ. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Глава Министерства имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич рассказала, что ведомство оказывает поддержку садоводам и их объединениям. Однако чиновники не вправе вмешиваться во внутренние дела СНТ. Так, люди сами выбирают председателя товарищества.
«Но, к сожалению, ситуации, когда избранные люди используют доверенное им положение в личных целях или не выполняют свои должностные обязанности — не редкость», — сообщила Кулинич.
Чиновница добавила, что если действия председателя или правления СНТ противоречат законодательству или уставу товарищества, люди могут обратиться в прокуратуру или суд. По ее словам, у Минимущества нет полномочий для решения таких вопросов.