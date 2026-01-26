Ричмонд
Начальник Гидрометцентра РТ: Такие холода 60 лет назад были нормой

Аномальные холода, которые пережили жители Татарстана в третью декаду января, 60−65 лет тому назад были нормой для региона. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Источник: ИА Татар-информ

«Естественно, такое раньше отмечалось в республике в разные месяцы. В декабре, январе, феврале были периоды, когда погода была достаточно холодной. Если брать 60−70-е годы, в третью декаду января такое явление постоянно наблюдалось», — рассказал он.

Так, в 1972 году среднедекадная температура в третью декаду января составляла «минус» 28,2 градуса. Однако в 80−90-е годы таких явлений стало гораздо меньше. Исключение составляют 2006 год, когда в третью декаду января средняя температура составляла «минус» 21,1 градуса, и 2010 год, когда она составляла «минус» 22 градуса, а также 2014 год со среднедекадной температурой «минус» 21,8 градуса.