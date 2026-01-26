Ричмонд
Музейно-храмовый комплекс «Квартал святителя Луки» создадут в Симферополе

Распоряжение о реализации проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: Комсомольская правда

В столице Крыма будет возведен музейно-храмовый комплекс «Квартал Святителя Луки». Распоряжение о создании оргкомитета по реализации этого проекта подписал глава республики Сергей Аксенов 21 января 2026 года.

«Создать организационный комитет по реализации проекта “Музейно-храмовый комплекс “Квартал Святителя Луки” в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в составе согласно приложению”, — следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте правительства Крыма.

Главой оргкомитета станет сам глава республики. Сопредседателем будет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в комитет войдут еще 12 представителей власти.

