Снегопад начнется в Москве после 22:00

«Москва у нас очень большая по территории и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 — 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 — 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа», — рассказала Позднякова.