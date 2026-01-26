Создан материал для защиты космических кораблей от радиации

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Команда ученых из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Сахалинского государственного университета (СахГУ), Томского политехнического университета (ТПУ) и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН разработали новый высокоэффективный композитный материал для защиты космических кораблей от радиации. Об этом сообщили в пресс-службе ДВФУ.
В пресс-службе университета отметили, что при разработке материала ученые ориентировались не только на его эффективность, но и на экономическую целесообразность.
«В NASA, например, разрабатывают материал на основе нанотрубок нитрида бора (BNNTs). Однако его производство чрезвычайно дорого — до тысячи долларов за грамм. Наша задача — получить композит со схожими или лучшими защитными свойствами, но в 100−200 раз дешевле. Мы предлагаем керамо-металлические композиты системы LaB6-Al-Mg, спеченные по передовой технологии электроимпульсного плазменного спекания», — отметил руководитель исследования, сотрудник лаборатории ядерных технологий ИТПМ ДВФУ, заведующий лабораторией СахГУ Олег Шичалин.
В ДВФУ также добавили, что преимуществом нового композита является хорошая обрабатываемость инструментальными методами. Это свойство материала открывает возможности для создания из него сложных космических конструкций.