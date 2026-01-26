Создан материал для защиты космических кораблей от радиации

«В NASA, например, разрабатывают материал на основе нанотрубок нитрида бора (BNNTs). Однако его производство чрезвычайно дорого — до тысячи долларов за грамм. Наша задача — получить композит со схожими или лучшими защитными свойствами, но в 100−200 раз дешевле. Мы предлагаем керамо-металлические композиты системы LaB6-Al-Mg, спеченные по передовой технологии электроимпульсного плазменного спекания», — отметил руководитель исследования, сотрудник лаборатории ядерных технологий ИТПМ ДВФУ, заведующий лабораторией СахГУ Олег Шичалин.