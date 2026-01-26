Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан материал для защиты космических кораблей от радиации

Преимуществом нового композита является хорошая обрабатываемость инструментальными методами, отметили специалисты.

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Команда ученых из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Сахалинского государственного университета (СахГУ), Томского политехнического университета (ТПУ) и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН разработали новый высокоэффективный композитный материал для защиты космических кораблей от радиации. Об этом сообщили в пресс-службе ДВФУ.

«Коллектив ученых Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Сахалинского государственного университета, Томского политехнического университета и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН предложил новый высокоэффективный композитный материал для защиты космонавтов и оборудования от космической радиации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе университета отметили, что при разработке материала ученые ориентировались не только на его эффективность, но и на экономическую целесообразность.

«В NASA, например, разрабатывают материал на основе нанотрубок нитрида бора (BNNTs). Однако его производство чрезвычайно дорого — до тысячи долларов за грамм. Наша задача — получить композит со схожими или лучшими защитными свойствами, но в 100−200 раз дешевле. Мы предлагаем керамо-металлические композиты системы LaB6-Al-Mg, спеченные по передовой технологии электроимпульсного плазменного спекания», — отметил руководитель исследования, сотрудник лаборатории ядерных технологий ИТПМ ДВФУ, заведующий лабораторией СахГУ Олег Шичалин.

В ДВФУ также добавили, что преимуществом нового композита является хорошая обрабатываемость инструментальными методами. Это свойство материала открывает возможности для создания из него сложных космических конструкций.