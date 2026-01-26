В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений

В конце минувшего года количество пользователей платформы достигло 80 миллионов человек, рекордный суточный охват в 51 миллион пользователей зафиксировали в декабре. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более десяти миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас там есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.