Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений

В нацплатформе MAX появилась функция отложенной отправки сообщений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>

«Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время», — говорится в описании обновления.

Чтобы запланировать отправку или публикацию, нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки, выбрать пункт «Отправить позже» в чате или «Запланировать пост» в канале, затем указать дату и время отправки. После этого запланированные сообщения можно просматривать и изменять.

Платформа МAX стала доступна в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе MAX развивает «дочка» сервиса VK — «Коммуникационная платформа».

В конце минувшего года количество пользователей платформы достигло 80 миллионов человек, рекордный суточный охват в 51 миллион пользователей зафиксировали в декабре. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более десяти миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас там есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.