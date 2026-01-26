В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов.
«Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время», — говорится в описании обновления.
Чтобы запланировать отправку или публикацию, нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки, выбрать пункт «Отправить позже» в чате или «Запланировать пост» в канале, затем указать дату и время отправки. После этого запланированные сообщения можно просматривать и изменять.
Платформа МAX стала доступна в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе MAX развивает «дочка» сервиса VK — «Коммуникационная платформа».
В конце минувшего года количество пользователей платформы достигло 80 миллионов человек, рекордный суточный охват в 51 миллион пользователей зафиксировали в декабре. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более десяти миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас там есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.