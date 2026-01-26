Жителей Петербурга предупредили об отключении мобильного интернета

В Санкт-Петербурге 26 января произошел сбой в работе мобильного интернета, следует из данных Downdetector. За сутки по состоянию на 16:10 поступило более 2300 жалоб жителей города на отсутствие доступа в Сеть, за последний час — свыше 170. Как пишет «Фонтанка», сбой зафиксирован в центре и Красносельском районе города.