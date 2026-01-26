В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Георгий Арапов предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами и давать бесплатный проезд в них по Пушкинской карте.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем признать автобусы, чей возраст превышает 20 лет, культурными объектами — даже если они продолжают ежедневно перевозить пассажиров… Дополнительно возможно ввести бесплатный проезд для школьников по пушкинской карте в автобусах старше 20 лет», — сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что такой статус будет подчеркивать проблему изношенности конкретного транспорта и станет символическим сигналом для региональных властей о необходимости ускоренной замены подобных машин на новые.
«Это станет своеобразным напоминанием о “возрасте” транспорта и подчеркнёт его несоответствие современным стандартам: дети будут ездить бесплатно именно потому, что автобус давно должен был быть выведен из эксплуатации», — подчеркивается в документе.