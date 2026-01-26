Ричмонд
Сотни переломов и травм из-за гололёда: В Кишиневе врачи не справляются с потоком искалеченных пациентов

Людей без серьёзной угрозы здоровью просят отложить визит, чтобы спасти жизни тех, кто в опасности.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в отделении травматологии Института скорой помощи 26 января напряжённая. Большинство пациентов получили травмы из-за падений на скользкой дороге.

Вчера, 25 января отделение неотложной помощи Института скорой медицины столкнулось с небывалым наплывом пациентов: 270 человек, из которых 250 получили травмы из-за скользких дорог и плохой погоды. Ситуация крайне напряжённая — медики работают на пределе возможностей, подключены дополнительные команды.

Фото: Moldpres Фото: Moldpres.