Сотни переломов и травм из-за гололёда: В Кишиневе врачи не справляются с потоком искалеченных пациентов

Вчера, 25 января отделение неотложной помощи Института скорой медицины столкнулось с небывалым наплывом пациентов: 270 человек, из которых 250 получили травмы из-за скользких дорог и плохой погоды. Ситуация крайне напряжённая — медики работают на пределе возможностей, подключены дополнительные команды.