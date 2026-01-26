Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Установила на авто бывшего GPS-трекеры и читала переписку: ревнивица из Уфы предстанет перед судом

Уфимку осудят за слежку за бывшим с помощью GPS-трекеров.

Источник: Комсомольская правда

Уфимка предстанет перед судом, ее обвиняют в систематическом вторжении в частную жизнь бывшего сожителя. Прокуратура Советского района города утвердила обвинительное заключение по ее делу.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с августа 2024 по февраль 2025 года женщина приобрела в интернете GPS-трекеры. Эти устройства она без ведома и согласия мужчины установила на его автомобили, чтобы отслеживать его перемещения.

Кроме того, с июля по сентябрь 2024-го обвиняемая, получив несанкционированный доступ к его мобильному, из ревности скопировала и распространила среди общих знакомых личную переписку мужчины с другой женщиной.

Подсудимая свою вину не признала. Возбужденное против нее уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.