Заместитель муфтия объяснил, когда в Евпатории откроют мечеть Джума-Джами

Мечеть Джума-Джами в Евпатории откроют после завершения всех работ.

Источник: ТРК "Миллет"

Мечеть Джума-Джами в Евпатории откроют после завершения всех работ, сообщает телеканал «Миллет» со ссылкой на заместителя муфтия Республики Крым и Севастополя Айдера Исмаилова.

«Это место активно посещается туристами. Это не просто квартальная мечеть в селе, это центральная историческая мечеть», — отметил он.

Мечеть требуется привести в достойный вид, соответствующий ее статусу объекта культурного наследия. Для этого необходимо закончить работы внутри здания и на прилегающей территории, подключить все коммуникации, а также обеспечить безопасность богослужений — подготовить антитеррористический паспорт объекта.

«Когда она будет приведена в надлежащий вид, и все условия для удобного и безопасного проведения богослужений будут обеспечены, она откроет свои двери», — отметил заместитель муфтия.