В Казани на всех мусорных площадках появятся желтые контейнеры для сбора отходов

Прошедший 2025 год продемонстрировал впечатляющие результаты в сфере обращения с отходами. Объемы собранного вторсырья через желтые сетки выросли на 39% по сравнению с 2024 годом. Всего удалось отобрать 2 326 тонн полезных отходов — на 902 тонны больше, чем годом ранее. Власти отмечают, что такой скачок стал возможен благодаря одновременному развитию инфраструктуры и росту осведомленности горожан о важности раздельного сбора.