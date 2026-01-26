В Казани на всех мусорных площадках появятся желтые контейнеры для сбора отходов

Казань продолжает активно развивать систему раздельного сбора мусора. Уже в 2026 году желтые контейнеры для пластика, стекла, бумаги, металла и тетрапака установят на всех городских площадках.
Прошедший 2025 год продемонстрировал впечатляющие результаты в сфере обращения с отходами. Объемы собранного вторсырья через желтые сетки выросли на 39% по сравнению с 2024 годом. Всего удалось отобрать 2 326 тонн полезных отходов — на 902 тонны больше, чем годом ранее. Власти отмечают, что такой скачок стал возможен благодаря одновременному развитию инфраструктуры и росту осведомленности горожан о важности раздельного сбора.
В рамках программы модернизации в городских поселках провели масштабную реконструкцию: обновили 50 контейнерных площадок. На смену старым бункерам пришли 241 современный евроконтейнер.
На 2026 год намечен новый этап развития системы. Планируется установить 2 200 евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов и дополнительно разместить 800 желтых сеток специально для сбора вторсырья. Эта мера позволит еще больше расширить возможности горожан по сортировке отходов.
Дополнительным ресурсом в системе сбора вторсырья стали пункты «Точки сбора», работающие на улицах Васильченко и Родины. За год их посетители сдали 270 тонн полезных отходов, а общее число гостей превысило 25 тысяч человек. Эти площадки эффективно дополняют городскую инфраструктуру раздельного сбора и вносят ощутимый вклад в общие экологические показатели Казани.
Напомним, в 2026 году вывоз мусора из двух районов Казани обойдется в 867 млн рублей. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.