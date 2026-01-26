«Ожидаем в ближайшие недели». Минздрав предупредил о росте заболеваемости ОРИ в Беларуси

В Министерстве здравоохранения сказали, что в Беларуси ожидается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ближайшие недели.
По словам заместителя главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллы Дашкевич, сейчас в Беларуси ситуация по ОРИ характерна для данного периода года. При этом представитель Минздрава предупредила, что заболеваемость может пойти вверх.
— Показатели находятся в пределах средних многолетних значений, но в ближайшие недели мы ожидаем увеличение количества заболевших, — заметила она.
Еще Дашкевич рассказала, что, по данным лабораторного мониторинга, на данный момент в Беларуси активно циркулируют вирус гриппа H3N2, единичные вирусы гриппа Б и негриппозные респираторные вирусы.
Эпидемиолог добавила, что коронавирус перешел в разряд сезонных респираторных инфекций и реже встречается у белорусов, чем это было в предыдущие годы. А вот количество заболевших респираторными негриппозными инфекциями и гриппом растет.
— На протяжении многолетних наблюдений среди заболевших гриппом большинство людей — все-таки непривитые, — констатировала специалист.
Здесь мы писали о том, что известно о вирусе Нипах и его вспышке в Индии, куда летают рейсы из Минска: симптомы похожи на тяжелую простуду, смертность до 75%, виновник — снова летучие мыши.
Еще синоптики сказали, что ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января.
Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.