В Калининградской области сократился дефицит учителей и медиков

Полтора года назад не хватало более 300 педагогов. Сейчас требуется закрыть 122 вакансии, сделать это хотят за год. «Работаем с учебными заведениями, выпускаемыми специалистами, в том числе по договорам целевого обучения», — сказала глава минобра Светлана Трусенёва.