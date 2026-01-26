Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии больше всего

По итогам 2025 года инфляция в Башкортостане замедлилась до самого низкого уровня с 2020 года. В декабре годовой рост цен в регионе составил 6,3%, снизившись с 6,7% в ноябре. По России инфляция в декабре опустилась до 5,6%.
Согласно данным Нацбанка РБ, сильнее всего за год в республике подорожали услуги общественного питания (+12,76%), печатные издания (+19,21%), а также жилищно-коммунальные услуги и аренда жилья (+15,9%). В то же время подешевели яйца, плодоовощная продукция, средства связи и турпутёвки за рубеж.
Эксперты отмечают, что цены в Башкирии росли быстрее, чем в среднем по стране, что отчасти связано с сезонными факторами и более выраженными колебаниями цен на продукты. Однако хороший урожай сахарной свеклы, например, позволил снизить цены на сахар.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране опустится до 4−5% в 2026 году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.