Минский метрополитен объяснил, почему часы на станциях не показывают время до прибытия следующего поезда

Машинистам интервальные часы помогают следить за интервалами движения и избегать задержек на станциях. При отставании от графика дают понять, что нужно увеличить скорость движения. А если же интервал меньше установленного, то машинист понимает, что нужно подождать, чтобы движущийся впереди поезд оказался на безопасном расстоянии.