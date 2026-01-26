Минский метрополитен объяснил, почему часы на станциях не показывают время до прибытия следующего поезда

В Минском метрополитене объяснили, как работают интервальные часы на станциях метро.
Так, в метрополитене рассказали, что интервальные часы на станциях метро показывают не время до следующего поезда, а время с момента отправления предыдущего, так как они предназначены для машинистов.
На интервальных часах отображается время, когда машинисту необходимо отправиться со станции для соблюдения установленного графика движения поездов.
Машинистам интервальные часы помогают следить за интервалами движения и избегать задержек на станциях. При отставании от графика дают понять, что нужно увеличить скорость движения. А если же интервал меньше установленного, то машинист понимает, что нужно подождать, чтобы движущийся впереди поезд оказался на безопасном расстоянии.
Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.
Тем временем милиция, МЧС, военные и волонтеры третьи сутки ищут пропавшего подростка в Пинском районе: «Отрабатываются различные версии».