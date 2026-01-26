Проезд по трассе М-12 Казань-Москва подорожал

Уже сейчас подорожал проезд по трассе М-12. Например, поездка от Москвы до Казани обойдется в 5 349 рублей. Сейчас для легкового автомобиля цена варьируется в диапазоне 4 481−4 998 рублей. Также выросли тарифы на проезд по М-4, ЦКАД и М-11.