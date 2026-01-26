Проезд по трассе М-12 Казань-Москва подорожал

Платные трассы России могут стать еще дороже. Об этом сообщили в «Автодоре». Причиной роста стали инфляция и увеличение затрат на содержание дорог.
Уже сейчас подорожал проезд по трассе М-12. Например, поездка от Москвы до Казани обойдется в 5 349 рублей. Сейчас для легкового автомобиля цена варьируется в диапазоне 4 481−4 998 рублей. Также выросли тарифы на проезд по М-4, ЦКАД и М-11.
Окончательное решение об увеличении платы по другим трассам будет зависеть от анализа экономических показателей, отмечают в «Автодоре». Понимая, что чрезмерное повышение тарифов может привести к снижению трафика, госкомпания стремится найти баланс между стоимостью проезда и транспортной доступностью.
