Золотые цветы мимозы распустились в Сочи на полтора месяца раньше

В знаменитом сочинском парке «Дендрарий» начался сезон цветения одного из главных символов весны — акации серебристой, которую традиционно называют мимозой. Хотя первые бутоны на некоторых деревьях появились еще в начале декабря, массовое цветение стартовало только сейчас.
Как сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка, полюбоваться золотистыми соцветиями можно будет вплоть до конца марта. Период цветения каждого дерева составляет около полутора месяцев. По словам специалистов, даже возможные новые морозы не смогут повредить растениям, так как часть экземпляров еще не вступила в эту фазу.
Ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани отметила, что несколько деревьев уже распустили около 30% цветков. Однако, по ее словам, после недавних штормовых ветров многие растения оказались повреждены, поэтому в этом году цветение не будет столь эффектным, как обычно.
На территории Австралийского отдела «Дендрария» расположена целая аллея акации серебристой. Всего в парке насчитывается более пятидесяти экземпляров этого растения, десять из которых серьезно пострадали от январской непогоды. Аромат цветущей мимозы, как известно, обладает успокаивающими свойствами и способствует снятию стресса.