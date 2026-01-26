Золотые цветы мимозы распустились в Сочи на полтора месяца раньше

Как сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка, полюбоваться золотистыми соцветиями можно будет вплоть до конца марта. Период цветения каждого дерева составляет около полутора месяцев. По словам специалистов, даже возможные новые морозы не смогут повредить растениям, так как часть экземпляров еще не вступила в эту фазу.