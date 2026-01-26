Общественный транспорт в Екатеринбурге станет бесплатным

Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на девяти площадках по всему городу: Преображенский парк в Академическом, Спортивная школа Верх-Исетского района, Лыжная база «Локомотив», Спортивная школа «Виктория», Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион», Лыжная база в парке Маяковского, Лыжная база у спортивно-оздоровительного комплекса «Калинец», Лыжная база у спортивной школы «Детский стадион» и Спортивная школа «Родонит».