Общественный транспорт в Екатеринбурге станет бесплатным

В Екатеринбурге все участники «Лыжни России» смогут ездить в транспорте бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля с 09:00 до 16:00 участники «Лыжни России» смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Отмечается, что в «Лыжне» могут принять участие все желающие, зарегистрировавшиеся до 12 февраля.

— Данная мера позволит легко и удобно добраться до спортивных трасс и обратно, — сообщил заместитель директора департамента по физической культуре и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на девяти площадках по всему городу: Преображенский парк в Академическом, Спортивная школа Верх-Исетского района, Лыжная база «Локомотив», Спортивная школа «Виктория», Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион», Лыжная база в парке Маяковского, Лыжная база у спортивно-оздоровительного комплекса «Калинец», Лыжная база у спортивной школы «Детский стадион» и Спортивная школа «Родонит».

Участникам предстоит преодолеть символическую дистанцию в 2026 метров.