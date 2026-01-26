Ричмонд
В системе бронирования авиабилетов произошел сбой

В системе бронирования авиабилетов Leonardo произошел глобальный сбой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа.

«Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж», — сообщили в «Аэрофлоте».

Уточняется, что возможны корректировки в расписании. Об аналогичных ограничениях сообщили авиакомпании «Победа» и Azur Air.

Как сообщили РИА Новости в «Ростехе», сбой вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне разработчика и оператора системы — компании «Сирена Трэвел». Совместно с «Аэрофлотом» и другими компаниями создан оперативный штаб по восстановлению ее работы.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что что проблему должны вскоре устранить.

На систему Leonardo приходится около 80−90 процентов бронирований авиабилетов в России, уточнили в Ассоциация Туроператоров. Сбой может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров.

