В системе бронирования авиабилетов произошел сбой

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа.
«Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж», — сообщили в «Аэрофлоте».
Уточняется, что возможны корректировки в расписании. Об аналогичных ограничениях сообщили авиакомпании «Победа» и Azur Air.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что что проблему должны вскоре устранить.
На систему Leonardo приходится около 80−90 процентов бронирований авиабилетов в России, уточнили в Ассоциация Туроператоров. Сбой может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров.