Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре детский сад № 58 после потопа обещают просушить за неделю

В Самаре воспитанников детского сада № 58 временно переведут из корпуса на Галактионовской в здание на Ульяновской.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре за неделю планируют просушить помещения детского сада № 58, которые затопило из-за протечки в многоквартирном доме № 104 на улице Галактионовской. Об этом сообщили «КП-Самара» в городской администрации.

«Руководство дошкольного учреждения оценит причиненный ущерб и ремонт. На время восстановительных работ дети будут посещать детский сад в основном корпусе на улице Ульяновской, 63», — рассказали в пресс-службе.

Руководство дошкольного учреждения оценит причиненный ущерб и ремонт. ГУ МЧС России по Самарской области.

Средства на восстановление обещали выделить из городского бюджета. Напомним, разгерметизация трубы произошла утром 26 января в квартире второго этажа, в результате этого был подтоплен детский сад на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал.

Площадь повреждения составила 50 квадратных метров. Намокли стены, у входа частично обрушился потолок. При этом помещения, где находились дети, не пострадали. Всех воспитанников после ЧП перевели в соседний корпус. СК завел уголовное дело, прокуратура проводит проверку.