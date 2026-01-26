В Самаре детский сад № 58 после потопа обещают просушить за неделю

В Самаре за неделю планируют просушить помещения детского сада № 58, которые затопило из-за протечки в многоквартирном доме № 104 на улице Галактионовской. Об этом сообщили «КП-Самара» в городской администрации.
«Руководство дошкольного учреждения оценит причиненный ущерб и ремонт. На время восстановительных работ дети будут посещать детский сад в основном корпусе на улице Ульяновской, 63», — рассказали в пресс-службе.
Средства на восстановление обещали выделить из городского бюджета. Напомним, разгерметизация трубы произошла утром 26 января в квартире второго этажа, в результате этого был подтоплен детский сад на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал.
Площадь повреждения составила 50 квадратных метров. Намокли стены, у входа частично обрушился потолок. При этом помещения, где находились дети, не пострадали. Всех воспитанников после ЧП перевели в соседний корпус. СК завел уголовное дело, прокуратура проводит проверку.