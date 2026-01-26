Ричмонд
Белоруса будут судить за последствия танцев на стуле в ресторане

Белорус испортил танцы на стуле на дне рождения и пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Беларуси будут судить за последствия танцев на стуле в ресторане. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Инцидент произошел в ресторане в Малорите, где 56-летняя женщина со знакомым была на дне рождения друга. Подшофе женщина, как посчитал фигурант, стала вести себя неподобающе, а потом и вовсе залезла на стул и стала танцевать. Мужчина сначала успокаивал подругу, а потом выбил у нее стул из-под ног, из-за чего женщина упала на пол.

В милицию с заявлением потерпевшая пришла на следующий день. Судмедэкспертиза установила у белоруски перелом нижней трети лучевой кости, ушиб мягких тканей лучезапястного сустава, кровоподтеки. Травмы были квалифицированы как менее тяжкие.

Фигуранту грозит суд.

Тем временем милиция, МЧС, военные и волонтеры третьи сутки ищут пропавшего подростка в Пинском районе: «Отрабатываются различные версии».

Еще Минздрав предупредил о росте заболеваемости ОРИ в Беларуси: «Ожидаем в ближайшие недели».

Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.