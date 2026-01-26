Белоруса будут судить за последствия танцев на стуле в ресторане

Инцидент произошел в ресторане в Малорите, где 56-летняя женщина со знакомым была на дне рождения друга. Подшофе женщина, как посчитал фигурант, стала вести себя неподобающе, а потом и вовсе залезла на стул и стала танцевать. Мужчина сначала успокаивал подругу, а потом выбил у нее стул из-под ног, из-за чего женщина упала на пол.