Белоруса будут судить за последствия танцев на стуле в ресторане

Жителя Беларуси будут судить за последствия танцев на стуле в ресторане. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Инцидент произошел в ресторане в Малорите, где 56-летняя женщина со знакомым была на дне рождения друга. Подшофе женщина, как посчитал фигурант, стала вести себя неподобающе, а потом и вовсе залезла на стул и стала танцевать. Мужчина сначала успокаивал подругу, а потом выбил у нее стул из-под ног, из-за чего женщина упала на пол.
В милицию с заявлением потерпевшая пришла на следующий день. Судмедэкспертиза установила у белоруски перелом нижней трети лучевой кости, ушиб мягких тканей лучезапястного сустава, кровоподтеки. Травмы были квалифицированы как менее тяжкие.
Фигуранту грозит суд.
