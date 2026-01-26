Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третья неделя «чёрного неба»: в Челябинской области опять продлили режим НМУ

В Челябинской области ещё на двое суток продлили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом понедельник, 26 января, сообщили в региональном Гидрометцентре. Опасность образования смога в нескольких городах сохраняется уже третью неделю подряд.

Источник: Pchela.News

НМУ первой (низшей) степени задержатся в Аше и Сатке до 22 часов 27 января, а в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Карабаше и Коркино — до 13 часов следующего дня. Изначально режим «чёрного неба» в регионе ввели 12 января на четыре дня, затем его продляли несколько раз.

Вечером в понедельник один из постов наблюдения за качеством воздуха в Челябинске фиксирует превышение в 1,8 раза допустимой концентрации оксида углерода (угарного газа) около аэропорта.

В областном Министерстве экологии напомнили, что при НМУ первой степени заводы обязаны снизить выбросы минимум на 15−20%.

— Ведётся круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями и контрольно-надзорными органами, — заверили в ведомстве.

Пожаловаться на качество воздуха южноуральцы могут, написав в интернет-приёмную Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70 (с 8 до 20 часов). Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.

Ранее в Челябинской области с завода взыскали миллион рублей за загрязнение воздуха.