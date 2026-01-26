Третья неделя «чёрного неба»: в Челябинской области опять продлили режим НМУ

НМУ первой (низшей) степени задержатся в Аше и Сатке до 22 часов 27 января, а в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Карабаше и Коркино — до 13 часов следующего дня. Изначально режим «чёрного неба» в регионе ввели 12 января на четыре дня, затем его продляли несколько раз.
Вечером в понедельник один из постов наблюдения за качеством воздуха в Челябинске фиксирует превышение в 1,8 раза допустимой концентрации оксида углерода (угарного газа) около аэропорта.
В областном Министерстве экологии напомнили, что при НМУ первой степени заводы обязаны снизить выбросы минимум на 15−20%.
— Ведётся круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями и контрольно-надзорными органами, — заверили в ведомстве.
Пожаловаться на качество воздуха южноуральцы могут, написав в интернет-приёмную Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70 (с 8 до 20 часов). Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Ранее в Челябинской области с завода взыскали миллион рублей за загрязнение воздуха.