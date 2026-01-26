Третья неделя «чёрного неба»: в Челябинской области опять продлили режим НМУ

НМУ первой (низшей) степени задержатся в Аше и Сатке до 22 часов 27 января, а в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Карабаше и Коркино — до 13 часов следующего дня. Изначально режим «чёрного неба» в регионе ввели 12 января на четыре дня, затем его продляли несколько раз.