В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев 27 января 2026 года с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Толстого (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)», — сообщили в пресс-служба.
Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.