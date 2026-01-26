В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев 27 января 2026 года с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Толстого (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)», — сообщили в пресс-служба.