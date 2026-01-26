Ричмонд
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет

СИМФЕРООПЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев 27 января 2026 года с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Толстого (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)», — сообщили в пресс-служба.

Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.

Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.