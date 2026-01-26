Медведев обсудил с советом по науке претендентов на премию для молодых ученых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дмитрий Медведев в качестве заместителя председателя совета при президенте РФ по науке и образованию провел заседание структуры, посвященное соискателям премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Отобрано четыре работы, поделился Медведев в ходе мероприятия.
«На независимую экспертизу было направлено 158 работ, — рассказал он, видеозапись опубликована во “ВКонтакте”. — Каждая из них — это не фигура речи — это действительно серьезное исследование. Хочу поблагодарить авторов». «Наши молодые ученые этим самым доказывают, что могут добиваться самых серьезных результатов в самых разных направлениях. Уверен, что и в будущем они тоже продолжат движение по этому пути», — добавил Медведев.
Зампред совета и глава его президиума рассказал, что «после анализа и обсуждения перечня 104 исследований по открытой тематике, которые были отобраны экспертами, президиум совета определил в качестве приоритетных четыре работы». Медведев предложил членам совета определить, кого же президенту Владимиру Путину рекомендуют назвать лауреатом премии.
Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Награда присуждается за исследования, вносящие значительный вклад в науку, или разработку прогрессивных технологий и образцов новой техники.
Лауреатами премии могут стать научные работники и преподаватели, аспиранты и докторанты, специалисты различных отраслей экономики, оборонной промышленности и социальной сферы в возрасте не старше 35 лет. Заявки соискателей рассматривает Совет при президенте РФ по науке и образованию. Список лауреатов, в свою очередь, утверждает лично глава государства.
Ежегодно вручается не более четырех наград. С 2019 года сумма премии составляет 5 млн рублей, она может делиться на коллектив из нескольких человек. Помимо денежного вознаграждения лауреат получает диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный значок.