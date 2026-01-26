Медведев обсудил с советом по науке претендентов на премию для молодых ученых

«На независимую экспертизу было направлено 158 работ, — рассказал он, видеозапись опубликована во “ВКонтакте”. — Каждая из них — это не фигура речи — это действительно серьезное исследование. Хочу поблагодарить авторов». «Наши молодые ученые этим самым доказывают, что могут добиваться самых серьезных результатов в самых разных направлениях. Уверен, что и в будущем они тоже продолжат движение по этому пути», — добавил Медведев.