«Белавиа» сообщила о масштабном техническом сбое в системе бронирования

«Белавиа» объяснила, почему недоступны оформление, изменение и возврат авиабилетов.

Источник: Комсомольская правда

В «Белавиа» рассказали о масштабном техническом сбое в системе бронирования билетом. Подробности сообщила 26 января пресс-служба авиаперевозчика.

Так, в «Белавиа» сказали о масштабном техническом сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Технический сбой привел к тому, что в «Белавиа» стали временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов. Также недоступно приобретение дополнительных услуг во всех каналах продаж: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

— Надеемся на скорое возобновлении процессов, о чем сообщим дополнительно, — прокомментировали в «Белавиа».

