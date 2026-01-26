В Иркутской области восстановят 122,6 тысячи гектаров леса в 2026 году

В 2026 году в Иркутской области начнутся масштабные работы по восстановлению лесов. Планируется засадить деревьями 122,6 тысячи гектаров земель. Из них на 20,5 тысячи гектаров деревья посадят вручную или комбинированным способом. На остальных 102,1 тысяче гектаров будут создавать условия, чтобы лес вырос естественным путем.
Для этого в регионе заготовят 8,1 тонны семян и вырастят 22 миллиона молодых деревьев — сосны, лиственницы и кедра. Также проведут уход за уже посаженными лесами на площади 61 тысяча гектаров.
Особое внимание уделят посадкам вокруг городов и промышленных зон, а также развитию лесных питомников. Работы будут вести и на бесхозных участках, чтобы сократить площади пустующих земель, где лес не восстанавливается сам.
Напомним, в 2025 году план по лесовосстановлению был перевыполнен — деревьями засадили более 144 тысяч гектаров.
