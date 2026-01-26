В Иркутской области восстановят 122,6 тысячи гектаров леса в 2026 году

В 2026 году в Иркутской области начнутся масштабные работы по восстановлению лесов. Планируется засадить деревьями 122,6 тысячи гектаров земель. Из них на 20,5 тысячи гектаров деревья посадят вручную или комбинированным способом. На остальных 102,1 тысяче гектаров будут создавать условия, чтобы лес вырос естественным путем.