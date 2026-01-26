Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы

«Аэропорт Пулково на данный момент обеспечивает регистрацию пассажиров и обслуживание рейсов в контакте с авиакомпаниями. Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — говорится в Telegram-канале аэропорта.