Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Петербургский аэропорт «Пулково» предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировке расписания в связи со сбоем в системах регистрации авиакомпаний.
«Аэропорт Пулково на данный момент обеспечивает регистрацию пассажиров и обслуживание рейсов в контакте с авиакомпаниями. Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — говорится в Telegram-канале аэропорта.