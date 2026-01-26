Ричмонд
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы

Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя в системе регистрации.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Петербургский аэропорт «Пулково» предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировке расписания в связи со сбоем в системах регистрации авиакомпаний.

«Аэропорт Пулково на данный момент обеспечивает регистрацию пассажиров и обслуживание рейсов в контакте с авиакомпаниями. Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — говорится в Telegram-канале аэропорта.