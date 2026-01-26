Прокуратура Омской области взяла под контроль устранение аварии на теплосетях

«По адресу Орджоникидзе, 274 произошло повреждение трубопровода. Для того чтобы не оставлять потребителей без теплоснабжения, было принято решение не выводить трубопровод из работы. В течение всего времени повреждение находилось под контролем специалистов АО “Тепловая компания”. Сегодня, 26 января, на объекте пройдут все необходимые работы», — отметили в пресс-службе компании.