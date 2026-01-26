Прокуратура Омской области взяла под контроль устранение аварии на теплосетях

Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с повреждением тепловых сетей, произошедшим в период аномально низких температур. Надзорные мероприятия направлены на оценку соблюдения законодательства о теплоснабжении со стороны АО «Тепловая компания».
В результате аварии жители ряда многоквартирных домов, в том числе на улице Осоавиахимовская и проспекте Карла Маркса, остались без полноценного отопления, что создало угрозу для жизни и здоровья граждан в условиях сибирских морозов.
Ранее представителей тепловой компании прокомментировали ситуацию на сетях.
«По адресу Орджоникидзе, 274 произошло повреждение трубопровода. Для того чтобы не оставлять потребителей без теплоснабжения, было принято решение не выводить трубопровод из работы. В течение всего времени повреждение находилось под контролем специалистов АО “Тепловая компания”. Сегодня, 26 января, на объекте пройдут все необходимые работы», — отметили в пресс-службе компании.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей организации: насколько оперативно и качественно были устранены повреждения, обеспечено восстановление подачи тепла и соблюдены права потребителей коммунальных услуг.
По итогам проверочных мероприятий, при выявлении нарушений, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, включая внесение представлений, возбуждение административных дел или передачу материалов в следственные органы.
Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Омской области.
