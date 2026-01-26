В аэропортах Краснодара и Сочи ограничена регистрация из-за сбоя в системе Astra

В связи с изменениями в обоих аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов. Сейчас поставщики услуг предпринимают меры для восстановления работы системы.
Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа в аэропортах Сочи и Краснодара. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней.
В связи с изменениями в обоих аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов. Сейчас поставщики услуг предпринимают меры для восстановления работы системы.
Регистрация пассажиров на период восстановления осуществляется в ручном режиме.