Ледниковый период. В Самаре промерзли и лопнули трубы в домах и школах

В Самаре ромерзли трубы холодного водоснабжения в жилых домах, школах и детских садах. В Куйбышевском районе работы ведутся круглосуточно, а в ряде образовательных учреждений уже началось восстановление повреждений. Власти обещают: все ремонты будут оплачены из бюджета, а не из кармана горожан.
Работы в Куйбышевском районе — под контролем министров.
Компания «РКС-Самара» продолжает аварийно-восстановительные мероприятия сразу на двух проблемных участках — на пересечении улиц 40 лет Пионерии и Калининградской, а также на Пугачевском тракте. Здесь из-за рекордных холодов промерзли наружные трубы холодного водоснабжения.
На месте работ побывали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань и глава администрации Куйбышевского района Алексей Пугачев.
«Бригады работают круглосуточно, — рассказал главный управляющий директор “РКС-Самара” Владимир Бирюков. — Наша задача — не только восстановить подачу воды, но и сделать так, чтобы подобные ситуации в морозы больше не повторялись».
На Калининградской улице уже монтируют дополнительную перемычку между действующими магистралями, чтобы довести систему до штатного режима. Параллельно готовится перекладка трубы методом горизонтально-направленного бурения. Вода есть, но в двух девятиэтажках в часы пикового разбора все еще бывают перебои.
На Пугачевском тракте, 19 идет монтаж временной схемы ХВС для питания близлежащих домов на время перекладки. Водоснабжение уже восстановили в шести зданиях, но четыре пока остаются без ресурса. Для жителей организован подвоз воды, а добровольцы помогают доставлять ее маломобильным горожанам.
Юристы напоминают: за перебои можно требовать компенсацию.
Коммунальные аварии — это не только дискомфорт, но и юридическая тема. Частнопрактикующий юрист Антон Борякин поясняет: если в квартире отключают отопление или горячую воду дольше установленных норм, жильцы имеют право на компенсацию морального вреда и взыскание штрафов.
По закону, допустимые перерывы — до 24 часов суммарно за месяц, либо не более 16 часов подряд при температуре в помещении +12 °C, или 4−8 часов при более низких показателях. Иск можно подать коллективно, а госпошлина за такие требования минимальна. В особых случаях обратиться в суд в интересах граждан вправе и прокурор.
Основные нормы регулируются Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно приложению № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, максимально допустимые сроки перерыва подачи холодной воды:
4 часа единовременно;
8 часов суммарно в течение 1 месяца.
Если продолжительность отключения холодной воды превышает установленные нормы, исполнитель (ресурсоснабжающая организация или управляющая компания) обязан произвести перерасчёт платы за коммунальную услугу в сторону её уменьшения.
Морозы ударили по школам и детсадам.
Проблемы коснулись и образовательных учреждений. Врио министра образования Виктор Акопьян сообщил: утром 26 января аварии произошли сразу в 10 школах и детсадах региона.
Среди них — школа-интернат № 4, школа и детсад в поселке Луначарский, школа № 78, школа № 86 и детский сад № 58 в Самаре. В последнем из-за порыва трубы в квартире над садиком обрушился потолок. 29 воспитанников временно перевели в соседний корпус.
«Ремонт займет от полутора до трех недель», — уточнил первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин.
Губернатор Вячеслав Федорищев заверил: все восстановительные работы будут профинансированы из бюджета города и области, родители платить не будут. По факту происшествия в детсаду № 58 возбуждено уголовное дело о халатности.
Погода: морозы скоро ослабнут.
По данным Приволжского УГМС, в начале недели температура в регионе опустится до −27… −32 градусов ночью, но уже к среде ожидается потепление до −8… −13, а к пятнице — до −3… −6 градусов. Синоптики прогнозируют снегопады и более мягкую погоду, что поможет коммунальщикам быстрее завершить работы.