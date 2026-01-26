Ледниковый период. В Самаре промерзли и лопнули трубы в домах и школах

По закону, допустимые перерывы — до 24 часов суммарно за месяц, либо не более 16 часов подряд при температуре в помещении +12 °C, или 4−8 часов при более низких показателях. Иск можно подать коллективно, а госпошлина за такие требования минимальна. В особых случаях обратиться в суд в интересах граждан вправе и прокурор.