Заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль скончалась в Дзержинске

«Она была первопроходцем во всем: вела сайт и блог ветеранской организации, издавала книги, снимала фильмы об истории “Капролактама”. На уровне Приволжского федерального округа Вера Гамзюль названа лучшим профессионалом в сфере НКО. Считаю, это потому, что она не терпела формализм и казенщину. Всегда доводила начатое до конца. И ко всему и каждому искала свой нестандартный подход», — написал Люлин.
По его словам, вся жизнь Веры Гамзюль была посвящена «Капролактаму» и «комсомольскому братству». Благодаря ее грандиозным идеям в Дзержинске было создано первое школьное радио. По ее инициативе был создан уникальный Университет серебряного возраста, который стал местом для спасения от одиночества.
«Искренние соболезнования родным и близким. Дело Веры Александровны будет жить, а университет, который она создала, мы обязательно сохраним и поддержим. Светлая память», — заключил председатель областного парламента.
Ранее сообщалось, что заслуженный учитель Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде.