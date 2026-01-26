Ричмонд
Заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль скончалась в Дзержинске

Заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль скончалась в Дзержинске 25 января. Об этом сообщил председатель областного Заксобрания Евгений Люлин на странице в Вконтакте.

Источник: Время

«Она была первопроходцем во всем: вела сайт и блог ветеранской организации, издавала книги, снимала фильмы об истории “Капролактама”. На уровне Приволжского федерального округа Вера Гамзюль названа лучшим профессионалом в сфере НКО. Считаю, это потому, что она не терпела формализм и казенщину. Всегда доводила начатое до конца. И ко всему и каждому искала свой нестандартный подход», — написал Люлин.

По его словам, вся жизнь Веры Гамзюль была посвящена «Капролактаму» и «комсомольскому братству». Благодаря ее грандиозным идеям в Дзержинске было создано первое школьное радио. По ее инициативе был создан уникальный Университет серебряного возраста, который стал местом для спасения от одиночества.

«Искренние соболезнования родным и близким. Дело Веры Александровны будет жить, а университет, который она создала, мы обязательно сохраним и поддержим. Светлая память», — заключил председатель областного парламента.

Ранее сообщалось, что заслуженный учитель Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде.