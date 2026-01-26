Заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль скончалась в Дзержинске

«Она была первопроходцем во всем: вела сайт и блог ветеранской организации, издавала книги, снимала фильмы об истории “Капролактама”. На уровне Приволжского федерального округа Вера Гамзюль названа лучшим профессионалом в сфере НКО. Считаю, это потому, что она не терпела формализм и казенщину. Всегда доводила начатое до конца. И ко всему и каждому искала свой нестандартный подход», — написал Люлин.