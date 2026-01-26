Умер Виктор Хоменко, самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 г.), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в публикации.
В дипмиссии отметили, что Хоменко был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в мире.
В публикации уточнили, что Виктор Ульянович встал на защиту Родины с первых дней войны, был участником обороны Ленинграда. Он прошел боевой путь до Победы, проявив мужество, отмеченное высокими государственными наградами.
Как писал сайт KP.RU, 31 августа 2024 года в возрасте 108 лет умер Валентин Росляков, старейший ветеран Великой Отечественной войны. На его счету бои за освобождение Белгорода, Харькова, территории Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. В свое время он уничтожил 12 немецких «тигров».