Умер Виктор Хоменко, самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны

В Канаде в воскресенье, 25 января, в возрасте 108 лет умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко. Об этом сообщило посольство РФ в Оттаве.

Источник: Комсомольская правда

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 г.), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в публикации.

В дипмиссии отметили, что Хоменко был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в мире.

В публикации уточнили, что Виктор Ульянович встал на защиту Родины с первых дней войны, был участником обороны Ленинграда. Он прошел боевой путь до Победы, проявив мужество, отмеченное высокими государственными наградами.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа 2024 года в возрасте 108 лет умер Валентин Росляков, старейший ветеран Великой Отечественной войны. На его счету бои за освобождение Белгорода, Харькова, территории Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. В свое время он уничтожил 12 немецких «тигров».