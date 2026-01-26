Умер Виктор Хоменко, самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны

Как писал сайт KP.RU, 31 августа 2024 года в возрасте 108 лет умер Валентин Росляков, старейший ветеран Великой Отечественной войны. На его счету бои за освобождение Белгорода, Харькова, территории Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. В свое время он уничтожил 12 немецких «тигров».