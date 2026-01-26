Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С Сергея Белова, посадившего в поле самолет с омичами, требуют компенсацию

Сумма может превысить 118 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

С командира экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, совершившего в 2023 году экстренную посадку Airbus A320 на поле под Новосибирском, взыскивают 118,9 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного воздушному судну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, при жестком контакте с землей у самолета были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормозных механизма. Эти повреждения легли в основу расчета заявленной суммы ущерба.

Защита пилота оспаривает размер взыскания. Адвокат Белова указал, что в материалах дела отсутствует мотивированное и документально обоснованное подтверждение величины ущерба, а проведенная экспертиза выполнена с нарушениями.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2023 года: Airbus A320, следовавший рейсом из Сочи в Омск, из-за технической неисправности запросил вынужденную посадку в Новосибирске. Учитывая погодные условия, критически низкий уровень топлива и состояние воздушного судна, командир принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек; пятеро позднее обратились за медицинской помощью.

Ранее, накануне, Омский областной суд оставил без изменения решение о возврате уголовного дела в прокуратуру для устранения нарушений. Таким образом, рассмотрение дела по существу пока не началось.

Ранее мы писали, что прокуратура Омской области взяла под контроль устранение аварии на теплосетях.