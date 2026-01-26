Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума в среду, 28 января, заслушает доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о работе за 2025 год, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 28 января заслушают доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о работе за 2025 год», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что Совет Госдумы утвердил процедуру рассмотрения отчета. Запланированы выступления председателей профильных комитетов и представителей политических фракций ГД, а также аудитора Счетной палаты РФ.
Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше