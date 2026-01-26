Фадеев: «неуд» по поведению должен быть основанием для отчисления из школы

«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», — сказал Фадеев журналистам.
Он отметил, что сейчас ведутся дискуссии, насколько оценка поведения должна быть встроена в воспитательной процесс в школе. «Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — добавил глава СПЧ.
По его словам, теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение, но фактически этого почти никогда не происходит.
«Каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия. Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности», — сказал Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в декабре 2024 года заседания СПЧ поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе оценки за поведение. Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года.