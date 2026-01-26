Имам Хайруллин объяснил, влияет ли на судьбу ребенка его имя

«В то время, когда вы еще не успели выбрать имя ребенку — когда он находится в утробе матери, — на 120-й день приходит ангел и вдувает ему душу по велению Всевышнего. И здесь Всевышний велит ангелу записать судьбу: сколько он проживет, его пропитание, квартиры, зарплаты, пенсии, будет ли он счастлив или несчастен. Если мы видим, что ребенок часто болеет, то мы обращаемся к Всевышнему и просим для ребенка здоровую и долгую жизнь. И усердствовать в этом нужно в пятницу, День Арафа, во время уразы, когда принимаются наши молитвы. Все исходит от Всевышнего, не влияет на здоровье ребенка то, что мы нарекли его каким-то “тяжелым” именем», — сказал имам.