В США тысячи авиарейсов отменили из-за шторма

«Сегодня у нас уже более 4 тысяч отмен рейсов и почти 10 тысяч задержек в воздушном пространстве», — сказал Даффи в эфире телеканала CNBC.
По его словам, авиационные службы в настоящее время занимаются расчисткой взлётно-посадочных полос и их обработкой противогололёдными материалами. Ситуация осложняется кадровыми проблемами, добавил Даффи.
«У нас есть и кадровые трудности — как и у всех, многим сложно добраться до работы, и многие сотрудники аэропортов также испытывают трудности с тем, чтобы попасть на рабочие места», — сказал он.
Министр отметил, что текущий шторм носит «уникальный» характер, сочетая ледяные осадки, снег и резкое похолодание.