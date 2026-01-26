Ричмонд
В США тысячи авиарейсов отменили из-за шторма

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Более 4 тысяч авиарейсов отменены и почти 10 тысяч задержаны в США на фоне сильного зимнего шторма, сообщил в понедельник министр транспорта страны Шон Даффи.

Источник: Freepik

«Сегодня у нас уже более 4 тысяч отмен рейсов и почти 10 тысяч задержек в воздушном пространстве», — сказал Даффи в эфире телеканала CNBC.

По его словам, авиационные службы в настоящее время занимаются расчисткой взлётно-посадочных полос и их обработкой противогололёдными материалами. Ситуация осложняется кадровыми проблемами, добавил Даффи.

«У нас есть и кадровые трудности — как и у всех, многим сложно добраться до работы, и многие сотрудники аэропортов также испытывают трудности с тем, чтобы попасть на рабочие места», — сказал он.

Министр отметил, что текущий шторм носит «уникальный» характер, сочетая ледяные осадки, снег и резкое похолодание.

