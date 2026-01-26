Psychology and Aging: забота о внуках замедляет старение мозга у пожилых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Европейские психологи обнаружили, что пожилые мужчины и женщины заметно медленнее теряют способность запоминать новую информацию и дольше сохраняют умение бегло говорить, если они часто контактируют с внуками и внучками и заботятся о них. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Psychology and Aging.
«Что нас удивило — данный позитивный эффект возникал вне зависимости от того, как часто дедушки и бабушки заботились о внуках и как именно они с ними взаимодействовали. По всей видимости, данный эффект является следствием самого факта вовлеченности в заботу о новом поколении», — отметила научный сотрудник Тильбургского университета (Нидерланды) Флавия Керекеш, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые совершили это открытие при анализе данных, которые были собраны британскими социальными службами в рамках мониторингового проекта ELSA, нацеленного на изучение долгосрочных факторов, влияющих на когнитивное и физическое старение людей. В нем приняли участие около 3 тыс. пожилых жителей Великобритании со средним возрастом в 67 лет, за чьей жизнью профильные специалисты наблюдали в 2016—2022 годах.
В рамках этих наблюдений пенсионеры регулярно проходили соцопросы, а также трижды приняли участие в наборе когнитивных тестов, оценивающих остроту памяти добровольцев, их умение бегло говорить и другие параметры, отражающие остроту ума и памяти. Также участники ELSA рассказывали исследователям о том, есть ли у них семья и внуки и как часто и каким образом они участвуют в воспитании нового поколения.
Проведенный учеными анализ указал на то, что сам факт наличия внуков и любая форма участия в заботе о них существенным образом замедляли угасание когнитивных способностей участников наблюдений. В частности, у британских пенсионеров с внуками уровень беглости их речи почти не снизился за шесть лет наблюдений, тогда как у их сверстников, не участвующих в заботе о новом поколении, этот показатель упал примерно на 4%. Схожие различия были характерны и для эпизодической памяти.
Также исследователи обнаружили, что данный благотворный эффект был больше характерен для бабушек, чем для дедушек. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что воспитание внуков традиционно возлагается на бабушек, которые при этом также могут быть сильнее эмоционально вовлечены в этот процесс, чем дедушки. Последующие наблюдения и опыты с участием пожилых людей и их внуков, как надеются психологи, помогут раскрыть причину существования этих различий.